"Gente mala leche": furioso descargo de la esposa de la "Brujita" Verón tras filtrarse su embarazo

En las últimas horas trascendió que Juan Sebastián Verón y Valentina Martín están esperando su primer hijo juntos a nueve meses de contraer matrimonio en una exclusiva estancia en Máximo Paz. Sin embargo, la esposa de la ‘Brujita’ manifestó su enojo tras la filtración de su embarazo y apuntó contra el periodista que la difundió la información.

Pepe Ochoa fue quien informó el embarazo durante un segmento de ‘enigmático’ en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América. Durante la relevación, el productor se refirió a Valentina como “se hizo conocida como la mujer de", lo que la hizo enojar.

La esposa del futbolista compartió un fuerte descargo en sus historias de Instagram en la cual se refirió a esta situación: “Por lo visto hay gente mala leche y bocona, llena de envidia y que no sabe respetar espacios, todo para ir corriendo y contar en los medios una noticia que debería ser contada por nosotros si quisiéramos”, escribió.

Además, manifestó su enojo tras la filtración, acotando que no '"todos" los de su entorno "sabían", como había dado a entender Ochoa: “Gente de mi sector íntimo, no lo sabía y se están enterando por los medios. Gracias a los medios de desinformación que no deben tener mucho de qué hablar”.

“¿Quieren información de primera mano? ¡Sí, vamos a ser papá y estamos felices! Respeten momentos, gracias”, finalizó su descargo.