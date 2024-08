Conmoción: el hermano de Beatriz Salomón sospecha que es hijo de la sanjuanina

martes, 6 de agosto de 2024 00:00

Beatriz Salomón murió el 15 de junio de 2019 y, según su hermano Guillermo, se habría llevado un gran secreto a la tumba: él tiene la sospecha de que le mintieron toda su vida y que la ex vedette es su madre y no su hermana.

Para ello pide que exhumen el cuerpo de Beatriz para hacer un ADN y confirmar su sospecha. “Guillermo, el hermano menor de Isabel, Daniel y Beatriz pide una exhumación del cuerpo de Beatriz Salomón para hacer un ADN porque él asegura que no es hermano de Beatriz, sino el hijo”, anunció la periodista Débora D’Amato.

Ella detalló que la exvedette adoptó dos hijas no porque no pudiera quedar embarazada, sino porque su exmarido tenía un problema que le impedía procrear. “Lamento que Beatriz no esté y que no se pueda defender, pero yo voy a decir lo que ella me manifestó. Ella me dice que quería tener un hijo con Alberto y no quedaba embarazada. Entonces ella se sometió a muchos tratamientos, pero que el problema no era de ella, sino de él”, agregó D’Amato.

Guillermo habló con el programa “A la Tarde” y reconoció que tiene esta duda: “Estoy muy sensible porque salió a la luz todo esto y lamentablemente se hizo público, pero ya está. Ahora tengo que seguir así”.

“No me quedó otra porque salió esto a la luz, algo que era muy privado. Aparte es una lucha que yo tengo y voy a seguir sí o sí, es una mochila muy fuerte que me la quiero sacar de encima. Quiero que se sepa la verdad, es lo único que me interesa. Sacarme esta mochila que es muy pesada”, manifestó.

En “A la Tarde” contaron que Beatriz habría dado a luz a su hijo a los 16 años: “Habría tenido una pareja siendo muy joven, por lo que se mudó a Mendoza. Habría sido víctima, supuestamente, de violencia de género y volvió con un bebé muy pequeño que sería él (por Guillermo) a la casa de sus padres en San Juan… A los 16 años quedó embarazada. La familia no sabía cómo dibujar la historia. La mamá de Beatriz era muy severa, decirle que era un hijo era muy difícil, así que se elucubraron una historia que era un secreto de familia”.

Liliana, una amiga de Beatriz, contó que siempre tuvieron la duda y que ella no quería a Guillermo por su sexualidad.