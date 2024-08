Virgina de Gran Hemano sufrió un violento robo y resultó herida: "Estoy muy enojada"

lunes, 5 de agosto de 2024 00:00

La humorista Virginia Demo, famosa por su participación en Gran Hermano 2023-24, fue víctima de un robo violento en el que le sustrajeron su celular, lo que generó gran inquietud en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Virginia expresó su frustración: "Estoy muy enojada, nos robaron. Estaba con Delfi en el auto y rompieron el vidrio del lado de ella. Se asustó mucho. Ambas nos cortamos un poco con los vidrios rotos". Con esto, mostró su angustia por lo sucedido.

"Me robaron el celular que tenía en un soporte con GPS. Quiero avisar que no tengo mi celular, así que si quieren comunicarse conmigo, los que tienen mi contacto de WhatsApp, no podrán hacerlo", añadió la actriz de la obra Legalmente Rubia. Esta situación preocupó a sus seguidores.

Finalmente, trató de tranquilizar a su audiencia en redes: "Estoy muy enojada, pero afortunadamente estamos bien. Solo quería avisarles que estoy sin celular por ahora. Estoy usando un viejo que solo tiene Wi-Fi. Gracias por su preocupación". Así, la ex-participante de Gran Hermano sigue incomunicada hasta que recupere su número de teléfono con un nuevo chip.