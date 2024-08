"Nos conocimos y fue hermoso": Lizy Tagliani, más cerca de cumplir el sueño de adoptar

lunes, 5 de agosto de 2024 21:59

Lizy Tagliani confirmó que está a un paso de ser mamá, uno de sus grandes sueños, junto a su esposo Sebastián Nebot. Es que avanzó el trámite en la Justicia para adoptar y ya conoció al menor que podría ser su hijo. Lo que viene es el trámite de vinculación.

En diálogo con Telefe Noticias contó algunos detalles, visiblemente emocionada. “Estoy muy contenta. Estamos desde hace un tiempo con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita, así que si Dios quiere tenemos grandes posibilidades de ser su familia. Estamos muy emocionados y muy movilizados”, dijo.

Y aclaró que “no se puede hablar de la personita, ni dar datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen por una cuestión de cuidar su identidad. Es un proceso largo. Hay una cosa muy hermosa que me dijo la jueza que es que ellos no buscan hijos para padres, sino que buscan una familia para niños. Estamos con una gran alegría, chochos porque fue todo como mágico”.

Poné #TelefeNoticias | ¡Lizy Tagliani, mamá!



La humorista nos comparte la felicidad de un nuevo capítulo en su vida: la maternidad.



¡Felicitaciones Lizy! uD83DuDC95



Mirá en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/M0THKpvJFs — Telefe Noticias (@telefenoticias) August 6, 2024

Lizy contó algo que interpretó como una señal de su querida mamá, fallecida hace unos años. “Una amiga mía me trajo hace un tiempo una medallita de la Medalla Milagrosa, me la dio y pasó algo rarísimo. Me la trajo de Luján, y si vos vas ahí traés la de la Virgen de Luján. Mi mamá era muy devota de la Medalla Milagrosa. Eso fue un miércoles. El jueves, Sebastián me cuenta que nos llamaron del juzgado”.

Luego destacó que “Adrogué fue muy particular para mí porque fue muy sanador y muy hermoso. Nosotras con mi mamá vivimos muchas cosas feas y cuando nos fuimos a Adrogué pasamos cosas muy lindas. Con Sebastián buscamos casa ahí por si alguna vez se daba lo de la adopción”.

Sobre el proceso dijo que “tuvimos varias entrevistas, después vino la feria judicial y después nos dieron la autorización para que podamos conocernos. Nos conocimos y fue hermoso. Todo pasó en poco más de un año. Todavía no hay nada firme, todavía nos quedan las audiencias judiciales y estamos con la vinculación”.