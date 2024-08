"Me da una fuerza infinita": el emotivo mensaje de Nahuel Pennisi tras suspender conciertos

lunes, 5 de agosto de 2024 18:07

Nahuel Pennisi es uno de los cantantes argentinos más queridos y hace unos días, generó una catarata de mensajes en redes sociales por la suspensión de fechas de una gira por problemas de salud. Este lunes, sorprendió a sus fans con un tierno posteo dedicado a quien es uno de sus pilares en su vida.

"Hoy es una de las fechas más importantes de mi vida. Hoy mi hijo Mateo cumple cinco años. Feliz cumpleaños mi rey hermoso. Sos una de las luces de mi camino. Gracias por enseñarme tanto todos los días, por tu amor tan puro y honesto, por tu inocencia que me hace ver y sentir las cosas de otra manera. Gracias por tu alegría, por cantar conmigo y por ser tan bueno", destacó Nahuel con un carrete de imágenes del pequeño, a lo largo de estos años.





"Tu llegada a este mundo cambió mi vida para siempre, y el amor que contagias es tan grande que me da una fuerza infinita para todo. Te abrazo y te amo con el alma. Que seas el más feliz del mundo! Papá", cerró Nahuel que sumó más y más buenos deseos para su hijo mayor.

Conciertos suspendidos

Pennisi informó que no podría cumplir con presentaciones en Córdoba, Río Cuarto y San Luis por no encontrarse bien de salud. "Amigos. Lamento mucho esta noticia. Hoy no estoy al 100% y quiero darles lo mejor de mi. Nos encontramos en Noviembre. Un abrazo", dijo.

Sus fans podrán verlo en noviembre en los lugares programados para los shows.