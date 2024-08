Camila Deniz bajó 15 kilos con Cuestión de Peso: fotos del antes y después

lunes, 5 de agosto de 2024 00:00

Camila Deniz bajó 15 kilos gracias a su paso por Cuestión de Peso. La hermana de Thiago Medina contó que respeta el menú estricto del reality a la vez complementa con una vida saludable y de orden alimenticio.

Tras su visita a Almorzando con Juana (ElTrece), la joven se mostró emocionada y destacó que nunca imaginó poder avanzar en su meta con tan buenos resultados.

“Le agradezco a la producción porque gracias a ellos bajé los 15 kilos, nunca pensé en poder bajar eso y encima en tres meses… nada”, expresó en Socios del Espectáculo, "Camilota" como se la conoce en el reality de ElTrece.

Camila, quien se anotó en el programa para mejorar su estilo de vida, confesó en junio pasado que cuando empezó a bajar de peso ya notó los primeros cambios. “Eh, yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha, que antes no me la veía... Antes no me la veía porque tenía mucha panza. Y ahora digo ‘wow, apareció”, expresó, sobre su genitalidad.

Este domingo en la tarde, tras su paso por el programa de Juana Viale, Camila compartió sus emociones a través de un posteo en Instagram: "Hoy mi sueño se hizo realidad,gracias por haber tomado la decisión de querer cambiar MI VIDA ,de comenzar a luchar contra esta enfermedad y a empezar a quererme más , estoy orgullosa de tomar la decisión de arrancar el tratamiento, ya que esta oportunidad me cambio la vida , siempre soñé con tener mi cambio físico y hoy lo estoy logrando ,gracias a el apoyo de mi familia y de @cuestiondepeso ,que por ellos puedo cumplir un sueño que fue estar en el mesa de @juanavialeoficial. Gracias a los que siempre están".

ASÍ LUCÍA ANTES DE CUESTIÓN DE PESO