La dura infancia de Christian Sancho: “Tenía obesidad, era tartamudo y me enseñaron a correr”

Cristian Sancho pasó este fin de semana por "Almorzando con Juana" y, entre otras cosas, habló de la dura infancia que tuvo que atravesar. El desencadenante fue la intervención de Camila Deniz, quien habló de su tratamiento para bajar de peso en el famoso programa "Cuestión de Peso", y el actor se animó a contar su difícil pasado.

“Entiendo lo que dice porque yo tenía obesidad cuando era chico”, comenzó Sancho. Según manifestó, a los 3 años tuvo un accidente que le impidió hacer deportes y no podía hiperventilar, así que hasta los 11 años no pudo hacer nada. “No soy la persona que todos imaginan, que era un chico fibroso”, explicó.

Fue allí cuando empecé a correr. “Me enseñaron. Vos ves fotos mías y ves el trabajo que han tenido en la contención que tuve. Siento que hay que tener mucha inteligencia emocional a partir de la gente que te cuida porque son los principales”, agregó.

Acto seguido, reconoció la importancia de programas como "Cuestión de Peso": “Me parece que ese es el foco, la salud y no la estética. Vivimos en un país que es muy estético y, lamentablemente, se mira siempre el resultado y no el proceso y la búsqueda”, dijo, a pesar de que su carrera está centrada en su apariencia física.

Además, detalló el trastorno que significó ese duro evento en su vida: “El accidente me dejó, más allá de la obesidad, una tartamudez. Me caí de un escalón muy alto, me di de cabeza, convulsioné y estuve internado 15 días”.

Finalmente, agradeció: “Me salvaron la vida los médicos, los psicólogos y mis viejos. Fue muy importante lo que sucedió con mis padres porque tuvieron una capacidad emocional muy grande en ese momento; en el año '78 no había tantas herramientas como ahora”. A los 11 años comenzó a jugar rugby, donde no tuvo la mejor de las experiencias: “Me enseñaron a correr porque los chicos se burlaban, se reían, y cuando uno se pone muy nervioso, se pone a tartamudear y no podés hablar directamente. Sos un chico en soledad, con mucha angustia”, finalizó.