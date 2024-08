Furia reveló qué debe tener una persona para ganar su corazón

domingo, 4 de agosto de 2024 00:00

La participante más picante de la última edición de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione, pasó por el programa de streaming de Alex Caniggia llamado "Toda" y habló de amor. La ex participante del reality de Telefe reveló qué es lo que debe tener una persona para ganar su corazón.

"Por el momento estoy soltera. En la casa (de Gran Hermano) me re enganché, pero no pasa nada. Siempre lo voy a querer y desde el lado que la persona sea feliz...", dijo para arrancar Juliana.

El periodista Rulo Schijman le consultó sobre la relación que tuvo con Mauro D'Alessio: "¿No lo volviste a ver?", a lo que respondió de forma contundente: "Las cosas se terminaron".

Además, aclaró que no ha tenido un nuevo vínculo desde entonces: "No, no estuve con nadie. Obvio tengo juguetes sexuales, hago mis cositas, como toda mujer. Si no tengo una persona o un chongo, cada uno hace lo que quiere. ¿Los muchachos pueden y nosotras no? ¡Déjame de joder!", dijo entre risas.

A continuación, le preguntaron qué es lo que tiene que tener una persona para ganar su corazón: "Que no me envidie. Nada más. Que me valore como soy y le enorgullezca estar al lado mío", dijo Furia.

Por último, Scaglione dijo: "Hay mucha envidia en lo que es el medio y más después de salir de Gran Hermano".