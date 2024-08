El mal momento de Gonzalo Valenzuela: “Me drogaron y no me acuerdo de nada”

domingo, 4 de agosto de 2024 13:38

Un muy mal momento vivió Gonzalo Valenzuela tras compartir una salida con amigos a un restó en Chile. El hecho ocurrió en el barrio Vitacura, en Santiago, donde él asegura que lo drogaron para luego robarles.

Según informó a la prensa chilena, todo comenzó cuando se retiró del local, un par de horas después que su esposa que se había ido en su auto. En ese momento se dio cuenta que ella se había llevado su teléfono celular en la cartera y por eso no tuvo otra opción que irse en un taxi.

Casualmente, un auto se paró frente a él y le ofreció llevarlo. "Me dice 'necesitas un Uber' y me muestra la cosita de la Red Bank. Cuando me la mostró dije 'claro'. Me cayó del cielo", comenzó explicando en el noticiero de T13.

Sin embargo lo que parecía una salvación para Gonzalo Valenzuela no lo era y terminó siendo un robo encubierto. El actor contó que cuando lo llevaba en el auto le hizo una pregunta y luego le ofreció tomar algo: "Me dijo '¿por qué estás llorando?' Y me ofreció agua. Fue un flachazo que tengo. Y de ahí me pasó la red compra, en el camino, a los 5 minutos. Era un camino largo para que le pagara 7 lucas mucho antes", señaló.

Luego explicó que en ese momento que puso su tarjeta de débito, ésta no funcionaba. "Me dijo 'a ver, préstame que yo la meto por abajo' y ahí me hizo el cambio. ¡claro cachó la clave!", agregó, explicando que como al conductor supuestamente tampoco le funcionaba, le dijo que se bajara al cajero.

"Me dice 'acá hay un redbank'. Le dije 'dale' y me bajé. Cuando me bajé, el auto se fue", explicó. Fue ahí que se cuenta que la tarjeta que tenía en su mano no era la de él y que el conductor del auto se llevó la de él con la clave. Todo era una estafa.

"No me acuerdo de nada más hasta que llegué caminando a la casa. Parece que estaba cerca", contó para luego confesar que al día siguiente confirmó que le habían robado 400 mil pesos chilenos, que sería un equivalente aproximado a 420 dólares estadounidenses..