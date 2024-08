Se viene el "Bandana Day" y una figura dijo que pegará el faltazo: "Sería caretear"

sábado, 31 de agosto de 2024 18:26

Tras el Cris Morena Day organizado por el streaming Olga junto a la productora, se viene el Mambrú & Bandana Day el próximo 2 de septiembre. Allí se revivirá la esencia de los exitosos grupos que triunfaron en los primeros años de la década del 2000, nacidos de realities televisivos.

Sin embargo, una figura elemental pegará el faltazo. Lissa Vera, miembro de Bandana, contó los motivos que la alejan por el momento de los escenarios. “Estoy en otra sintonía. Si bien no es que no voy a volver a ningún programa a cantar ni nada, justo en este momento no me siento conectada con esa situación”, dijo en contacto con Teleshow.

Junto a su hermano, realizan una tarea solidaria en zonas vulnerables de Virrey del Pino, en La Matanza. Las que sí actuarán son sus excompañeras Lowrdez y Virginia Da Cunha. Además, los ex Mambrú Germán Tripa, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka y Pablo Silberberg; Gladys, la Bomba Tucumana, y Walas dirán presente en lo que promete ser un gran show.

“En este momento estoy repartiendo sánguches y camperas en la calle porque hace frío y encima está lloviendo. Más allá de que los quiero mucho, no tiene mucho sentido con lo que estoy haciendo ahora”, dijo y agregó: "esto es una cosa mía y estoy demasiado compenetrada con ayudar a la gente que realmente lo necesita”.

Finalmente, dijo: “Por ahí ir al programa sería medio caretear algo que en este momento no me está saliendo natural. No quiero que se malinterprete, pero mi cabeza está en otro lado”.