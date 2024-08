Moria Casán sorprendió en redes sociales en bikini y llovieron los elogios

sábado, 31 de agosto de 2024 18:52

Como es sus años mozos la vedette argentina, Moria Casan posteó un video en bikini y sorprendió a todos en redes sociales. El video promociona un producto que ella usa y vende por medios virtuales y, pese a que tenía fines publicitarios, recibió una lluvia de elogios.

“La One sin duda. Ella es bien argentina, orgullosa de su país, nunca se fue, siempre fue fiel a Argentina”, escribió una usuaria. “Estás espléndida Moría!! Bella!!”, agregó otro. “Qué hermosa mujer, está mejor que cualquier chica”, dijo una seguidora.

Se trata de la promoción de dos productos, por un lado, una micro bikini negra, gris y blanca con texturas, unos lentes de sol y un peinado a dos trenzas. Y por otro, un video donde promociona colágenos desde su cama con una bata sensual.

en el audiovisual, una voz en off dice: “Los únicos que disfrutarán el dinero serán aquellos que cuidaron su cuerpo. El resto usará el dinero para cuidar su cuerpo y no para disfrutar del dinero por no cuidar a tiempo la única herramienta con la cual se vive: el cuerpo, que es tan importante en todos los sentidos. La vida, cuidala, amor, y llevarás un paso adelante de todo aquel que no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo”.

“Amarse y cuidarse a uno mismo es el acto de amor propio que merecemos darnos todos los días”, agregó la protagonista que además explicó como comprar y acceder a los productos.