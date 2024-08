El desplante de Emma Vich, de Gran Hermano, a Yuyito González

sábado, 31 de agosto de 2024 00:00

Emma Vich acudió como invitado al programa Empezar el día, que conduce Amalia “Yuyito” González, pero se fue antes de tiempo porque se incomodó con una de las preguntas de los panelistas.

“¿Tienen ganas de casarse? Ellos no se casaron. Porque yo la otra vez le pregunté a Nico (pareja de Emma) y me dijo que casados no estaban”, consultó uno de los panelistas de la actual novia del presidente Javier Milei.

“¿Cómo que te dijo que no estábamos casados?”, se sorprendió el ex participante de Gran Hermano, entonces el panelista Facundo Ventura explicó que eso le había dicho Nico cuando él se encontraba todavía dentro de la casa del reality.

“No, no me preguntaste eso. Nunca me preguntaste”, se quejó Nico desde detrás de cámara, mientras Emmanuel se iba incomodando cada vez más.

En ese instante, Emmanuel no lo dudó: sin decir nada, se levantó y se fue. “Uy, se va, abandona el móvil. No, no abandones, ¿eh? No, Emma, pero es una pregunta”, le dijo la conductora, pero no logró retenerlo.

“No, vení, vení. No entendí nada. No, chicos, voy allá. Paren un momento. Acompañame, director”, siguió Yuyito, intentando perseguirlo por el estudio.

“Emma es un gran actor”, concluyeron al verlo partir.