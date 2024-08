Un ex Casi Ángeles apuntó contra Lali Esposito luego de no ser invitado al Cris Morena Day

viernes, 30 de agosto de 2024 19:29

El Yeyo De Gorgorio, que tuvo participación en varias producciones de Cris Morena, mostró su desilusión en el programa de streaming en el que participa, luego de no haber sido invitado al Cris Morena Day. El evento reunió a muchos de los personajes de la emblemática ficción juvenil y el actor mostró su indignación en su programa “Manta Corta”, donde apuntó contra Lali Esposito.

“¿Decí algo lindo de Lali? ¿Qué la define?”, le preguntó una compañera. A lo que Yeyo respondió: "Desilusión" y agregó: "Nacimos juntos, compartimos ese escenario 10 años, podría haber dicho algo", expresó.

"Me desilusionó, debe tener un porqué", expresó. "Yo no estoy triste porque no me llamó alguien, estoy triste por pequeñas cosas de personas con las que siento que compartimos la vida", aseguró.

"Compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados, recis", agregó en este sentido.

Y la crítica escaló: "Qué bajada de línea fuerte para que se ignore y haya unos silencios. Yo lo sentí así, puede que esté equivocado, qué sé yo", cerró.