Tras el escándalo con Flor Regidor, Nico Grosman se fue a Cancun, ¿sólo?

viernes, 30 de agosto de 2024 00:00

Cancún, México. Ése es el lugar donde por estas horas Nicolás Grosman se refugia lejos del escándalo y la polémica separación que tuvo con Flor Regidor. Ambos se pusieron de novios dentro de la casa de Gran Hermano pero el amor llegó a su fin una vez que la convivencia se terminó y él recuperó la plena libertad lejos del reality.

Este miércoles, el finalista de GH llegó a México y el primer lugar que visitó fue la playa Isla Mujeres. Hasta allí llegó en una embarcación que contó con un guía turístico que quedó registrado en un video que subió a su historia de Instagram por un particular detalle. Es que el hombre se llama Arturo y rápidamente la broma llegó recordando al perro que vivió con los ex participantes de Gran Hermano.

Desde la llegada a Cancún hasta el desembarco en Isla Mujeres, Nicolás fue compartiendo las imágenes en su historia de Instagram. "Acá estamos", "partimos", "llegamos" fueron las palabras que compartió con cada video pero sin aclarar quiénes están con él ni arrobar a ninguno de sus acompañantes.

Desde allá, en una videocharla con Martin Ku se refirió al final escandaloso que tuvo con Flor. "La verdad que pasaron cosas que todos saben. Fue muy fuerte", comenzó expresando en el streaming Los Bros en Republica Z.

Luego agregó que se dijeron "cosas que no son ciertas, cosas muy fuertes". "Obviamente, hoy lo que me hubiera gustado hacer era hablar antes, pero con el tema del viaje, con el tema de procesar todo, es muy fuerte también. Ya vieron lo que mostré, lo que había subido hace unos días. Compartir un poco lo que había pasado. Me dijo que no daba para más, que estaba todo terminado y punto. El resto después se seguirá resolviendo en privado como corresponde".