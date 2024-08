Santiago del Moro habló tras la denuncia contra Marley: "Casi no lo conozco"

viernes, 30 de agosto de 2024 19:03

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por corrupción de menores por Adrián Molina, quien habría sido su pareja en los años 90. Tras hacerse pública la noticia, algunos famosos fueron consultados sobre cómo les cayó esta noticia.

Uno de ellos fue Santiago del Moro, que sorprendió con su respuesta, pese a que son compañeros de trabajo en Telefe.

"¿Cómo te cayó la denuncia de Marley esta semana? ¿Te pudiste comunicar con él?", dijo el noticiero de América TV, a lo que el ex conductor de Gran Hermano contestó: "No me contacté con él porque prácticamente no lo conozco. Las mismas inquietudes que tienen ustedes son las que tengo yo".

Al respecto, dijo: "No te puedo sumar nada a lo que ya hemos visto todos". En este sentido, se mostró a favor de que se sepa la verdad: "Le quiero sacar el nombre propio, soy una persona muy tajante con ese tipo de casos".

Finalmente, dijo: "Son temas muy sensibles y lo que pedimos todos es justicia; hay que siempre se sepa la verdad, para ambas partes".