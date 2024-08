El chofer de Silvina Luna reveló un inesperado detalle sobre las amistades de la modelo

viernes, 30 de agosto de 2024 00:00

A un año de la muerte de Silvina Luna, Carlos Monti presentó a Christian Basoalto, un chofer que se convirtió en el mejor amigo y apoyo fundamental de la modelo en sus momentos de mayor necesidad.

Christian relató en Entrometidos (Net TV) que conoció a Silvina hace seis años, cuando fue solicitado por un amigo rosarino de Ezequiel Luna para trasladar a su hermana a diversos eventos. Con el tiempo, su relación se profundizó, y durante la pandemia, Christian también se encargó de llevar los víveres que Silvina necesitaba para subsistir debido a su delicada situación.

Además, el hombre criticó a quienes se presentaban en los medios hablando sobre la salud de Silvina. “Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y luego se iban a los canales de TV”, declaró el hombre. Vale destacar que sus dichos fueron replicados en Ciudad Magazine.

“Decía que no estaba bien porque iban a contar sobre su deterioro físico”, agregó, negándose a hablar de “un matrimonio conocido” cuando le preguntó Monti.

Christian recordó que cuando Silvina falleció, aquellos que se habían presentado como amigos no estaban presentes: “Te vas a dar cuenta de que cuando la despedimos, ellos no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de que saliera el cuerpo. Eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’. Ella los quería, y eso me afectó”, dijo, visiblemente conmovido.