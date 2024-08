Todo por mi hogar: quién es realmente Cansu, el nuevo personaje que se sumó a la ficción

sábado, 3 de agosto de 2024 00:00

Todo por mi hogar transita momentos intensos después del último gran giro que se dio en la trama con la muerte de su protagonista, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun). Los personajes van acomodando sus historias después del cimbronazo que generó no sólo la tragedia sino el ingreso de dos personajes: Ayten (Selen Domaç) y su hija Cansu (Melisa Bostancioglu), hermanastra de Aybike (Melis Minkari) y Ogulcan (Turhan Cihan Simsek).

Y es precisamente esta chica la que concentra gran parte de la atención de la ficción. Es que tras comprobarse que es hija de Orhan (Cüneyt Mete) a través de un ADN, su vínculo con su familia parece cada vez más difícil. Pero ¿quién es Cansu en realidad?

Cansu ingresó a la trama siendo la hija mayor de Orhan aunque él no lo sabía hasta que se reencontró con su primer amor: Ayten. Esta chica nació cuando él se casó con Sengul (Fadik Sevin Atasoy) y si bien tuvo un padrastro, nunca recibió afecto de él y por eso decidió darle un cambio a su vida.

La joven es en realidad una persona que desea tener gente que la quiera a su alrededor y lo que le expresa tanto a su padre como a sus hermanos es realmente lo que ella siente. Por eso de ahora en más Cansu se presentará en la trama con situaciones que rondarán entorno a conquistarlos.

Sin embargo este trayecto no será fácil e incluso quedará al borde de la muerte por su afán de conseguir el amor de su padre y sus hermanos. Lo que se vendrá en los próximos días por Telefé será tan intenso como apasionante y cautivará a la audiencia hasta el final.

Todo por mi hogar, la ficción turca cuyo nombre original es Kardeslerim, tiene como nuevo personaje a Cansu que está interpretada por la actriz Melisa Bostancioglu.

¿QUIÉN ES MELISA BOSTANCIOGLU?

Melisa Bostancioglu es una actriz que nació en Ankara en 2000. Continuó su educación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de Ankara de la Universidad Hacettepe y completó este departamento como estudiante con altos honores.

Comenzó su carrera como actor profesional participando en la película "Sanki Everything is a Little Disastrous" en su último año de la carrera.