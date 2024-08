¿Qué le pasa a Cecilia Bolocco?, la fotografiaron saliendo de una clínica en silla de ruedas

sábado, 3 de agosto de 2024 15:14

¿Qué le pasa a Cecilia Bolocco?. Ésa es la pregunta que muchos se hacen por estos días, tanto en Chile como en Argentina. La ex esposa de Carlos Menem fue vista saliendo de un centro de salud en silla de ruedas y su estado elevó la preocupación.

El hecho se dio este viernes, cuando fue vista salir de una clínica con una manta tapando sus piernas y su rostro con lentes oscuros. La mujer de 59 años era llevada por una enfermera hasta el vehículo y a muchos les llamó la atención lo delgada que estaba.

Ésta no es la primera vez que se la ve así, ya en marzo también apareció con una escena similar. Según explicó el periodista chileno Mario Solís, “preocupa la extrema delgadez que presenta”.

En el 2023, Cecilia fue diagnosticada de neutropenia severa. "No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas. Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque no tengo defensas. Tengo neutropenia severa", expresó el año pasado a la prensa chilena.

La neutropenia implica una reducción en la cantidad de glóbulos blancos, que son las principales células de defensa contra las infecciones en el cuerpo.

Según informó la agencia NA, hay mucho hermetismo sobre su estado de salud. Su hermana Diana Bolocco, presentadora de “Gran Hermano Chile”, no quiere hablar del tema: “Cuidan mucho su intimidad”.

Este domingo Cecilia Bolocco dará una entrevista en Chile para contar cómo se siente y cómo lleva adelante su tema de salud.