¿Hizo brujería? De Brito aseguró que Marina Calabró le hizo un "amarre" a Barbano

sábado, 3 de agosto de 2024 00:00

El desamor entre la periodista Marina Calabró y Barbano sumó un capítulo turbio este viernes cuando Ángel de Brito aseguró en "LAM" que hubo un amarre de por medio.

"No es verdad", dice ella, "no cree en esas cosas". Le pregunté a tu amigo, y evidentemente no, está decepcionada con él", expresó una panelista que había tenido contacto.

A lo que agregó: "Está sensible, hinchada las pelotas de que a los 50 años la estén juzgando sobre si él está, si vuelve, si va". Y continuó, diciendo que está "mal, llorando, por lo que dicen los medios, se siente juzgada".

Sin embargo, De Brito irrumpió con nueva información en pleno programa: "Apareció la bruja".

"A la bruja, a Marina, se la presentó otra periodista muy conocida y hay foto de Marina con la bruja", manifestó.

Luego pasó a describir la foto: "Esta es Marina y esta es la bruja. Están las dos de jean, con zapatillas y camperitas". De Brito aseguró que la bruja fue desde Santa Fe a Buenos Aires y se hospedó en el hotel Cristóbal Colón. Aseguró además que paró en la casa de Marcela Tauro, que es panelista del mismo programa, servicio por el que había pagado unos $400,000.