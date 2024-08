Emma Vich desmintió las infidelidades de su marido, pero reveló: "tenemos una pareja abierta".

sábado, 3 de agosto de 2024 20:41

Mientras Emma Vich se encontraba en la casa de Gran Hermano, se viralizó un video en el que se vio a Nicolás a los besos con Tomás Süller. Ahora, el subcampeón del reality habló y dio declaraciones contundentes tras los rumores de infidelidad de su marido.

"Se dijeron muchas cosas, pero te quiero aclarar que nunca me dio un ataque de pánico", dijo en una producción de Revista Pronto y agregó: "eso es mentira, así que lo desmiento".

Al respecto, añadió: "dijeron que me había dado un ataque de pánico al ver las imágenes de Nico con Tomás Süller y con el notero Federico Flowers". Sin embargo, aclaró que Nico no estuvo con ninguno de los dos: "fue todo armado por un fandom y le creo a Nico al ciento por ciento. Además, tenemos una pareja abierta".

A continuación, aseveró: "Con Nico tenemos pareja abierta y le creo en todo. No estuvo con ninguna de esas dos personas y pongo las manos en el fuego".

Se trata de una decisión que tomaron hace tiempo y nunca lo dijeron porque les pareció mejor no hablarlo en público. "Ahora, lamentablemente, te lo tengo que contar porque se está hablando mucho y no quiero que se digan mentiras o cosas que no son", finalizó.