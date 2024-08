Qué famosos apoyaron a Marley tras ser denunciado por corrupción de menores

jueves, 29 de agosto de 2024 18:45

Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, fue denunciado por corrupción de menores por Adrián Molina, quien habría sido su pareja en los años 90. Tras hacerse pública la noticia, el conductor de Telefe fue a diferentes medios a contar su versión de los hechos.

Anoche, Marley estuvo en LAM y, ante la consulta de Ángel de Brito, contó cómo estaba viviendo esta situación y quiénes fueron los famosos que lo apoyaron.

"Todos. Moria (Casán), La Negra (Vernaci), (Humberto) Torto(nese), mis amigos. Fue una avalancha de 'estamos con vos, esto termina pronto'. El público también. Siento que todo el mundo opina igual: hay que terminar con esta cosa de este tipo de gente que quiere sacar un provecho de otra persona simplemente porque está en televisión o porque tiene un ingreso un poco más alto de lo normal", sostuvo el conductor.

Marley aprovechó el momento para agradecer a quienes se tomaron el tiempo para mandarle mensajes. Además, desmintió los rumores de una pelea con su amiga Florencia Peña: “Fue una de las primeras que me escribió, me dijo 'estoy con vos'. Todo el mundo se ofreció a una charla, a un café, a acompañarme en este momento difícil y horrible”.

Luego, el conductor de LAM le consultó si, después de este hecho, asistiría a los Martín Fierro dado que estaba pactado que Marley conduzca la premiación: "No sé si ir a una fiesta donde todos están con un humor que yo no sé si voy a tener. Quiero ver cómo me siento de acá a una semana y media", reconoció.