"Con un título...": Jey Mammon habló de las acusaciones contra Marley

jueves, 29 de agosto de 2024 14:37

Jey Mammón habló con Intrusos luego de que saliera a la luz la denuncia contra Marley por abuso sexual. El conductor pidió tiempo para leer en profundidad de qué se trata porque no quiere repetir lo que ocurrió con él cuando fue denunciado.

"No tengo idea de la profundidad de la noticia, necesito leer para saber. Cuando sepa bien de qué va, opino, no tengo problema", comenzó a responder el conductor.

"Hago radio y hago tele, me entero de todo, pero con un título mucha gente opinó sobre mí, ese no es mi proceder. Así como opinaron sobre mí, no me gusta opinar sobre los demás, no creo que profundice demasiado, siento que estoy hablando mucho sobre algo que no debería", continuó.

Jey destacó que "nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título. No me parece que tenga que ver una cosa con la otra. La condena social frente a una acusación es impropia".