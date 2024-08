Se conoció la verdadera edad de Sevval Sam, "Ender" en Pasión Prohibida

miércoles, 28 de agosto de 2024 00:00

La serie turca Pasión Prohibida, que desembarcó en Telefe a principios de julio, viene cautivando a la audiencia en Argentina con paso firme de la mano de su fascinante trama y sus intensos personajes. Entre ellos, el papel de Ender, interpretado por la actriz Sevval Sam, se destaca como una de las figuras más imponentes de la ficción. Con una presencia en pantalla que atrapa y una interpretación que genera gran interés, la actriz cautiva con sus enormes ojos claros y su belleza particular.

En la ficción interpreta a una mujer ambiciosa que no soporta haber perdido a su marido, Halit, en manos de una "chica ordinaria" como siempre nombra a Yildiz. Por eso busca recuperar no sólo a su ex esposo sino a la fortuna que él representa. Para ello es capaz de hacer lo que sea y no teme estar en la vereda de enfrente de varios de los personajes.

Lejos de su excelente interpretación, hay algo que llamó la atención en las últimas semanas en las redes: su edad. Es que la actriz ya cumplió medio siglo, aunque para muchos ojos puede representar menos edad de la que tiene.

Nacida el 11 de noviembre de 1973, Sevval Sam tiene actualmente 50 años. A lo largo de su carrera, demostró ser una figura multifacética, no solo destacándose como actriz, sino también como cantante. Su talento y versatilidad le permiten mantenerse relevante y dinámica en ambas disciplinas, a pesar de las demandas cambiantes del entretenimiento.

Además de su rol en Pasión Prohibida, donde encarna a la enigmática Ender, Sevval Sam continúa su relación con la música. Su carrera musical es igualmente notable, y ella misma ha señalado cómo su vida artística está en constante evolución. "Todo lo que hago es una ficción paralela en la historia de mi vida. A medida que aprendes y experimentas la vida, esto se refleja en la música y la actuación. Los descubrimientos allí se reflejan en mi vida. Por tanto, siempre tendré nuevos procesos de descubrimiento en mi vida", explicó la actriz a la prensa turca.

Recientemente, Sevval ofreció un concierto de rock donde interpretó canciones al estilo turco, mostrando su habilidad para fusionar géneros y estilos. Su enfoque en la música es igualmente apasionado, como lo demuestran sus palabras: “Rompiendo un poco hábitos, saliendo de esas zonas de confort, redescubriéndolos un poco, todas estas canciones nos han dejado huella. Toda la historia está compuesta por canciones que han dejado huella en nuestros recuerdos y han dado forma a nuestras vidas."

Con una carrera que abarca tanto la actuación como la música, Sevval Sam sigue siendo una figura influyente en el mundo del entretenimiento turco. La autenticidad y la pasión con las que aborda sus proyectos aseguran que su impacto se mantenga fuerte en la industria, ya sea en la pantalla o en el escenario.