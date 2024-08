"Monogamia o bala": el sincericidio de Flor Regidor, tras separarse de Nico Grosman

miércoles, 28 de agosto de 2024 14:45

Florencia Regidor asistió como invitada al programa Noche al Dente, luego de su separación de Nicolás Grosman, su compañero en la casa de Gran Hermano a quien acusó de haberle sido infiel con Lucía Maidana.

La modelo, de 22 años, declaró que “la infidelidad es traicionar la confianza. En todos mis vínculos aclaro lo que quiero yo. Siempre lo hago y lo hice. (Con Nicolás) estábamos juntos”.

“Estoy como puedo. La gente sabe lo que pasó. Ya está, no odio a nadie. Ya me rompieron el corazón. Ya aprendí y ya sé cómo manejarme”, aseguró la ex participante de Gran Hermano, durante la entrevista con Fernando Dente.

“¿Monogamia o poliamor?”, le consultó el conductor, y ella no dudó en su respuesta: “Monogamia o bala. Soy muy celosa”.

Florencia también habló de su deseo de continuar en el medio artístico: “La exposición importa, pero aprendí cómo manejarme. Si lo sabés aprovechar, es hermoso. No rechazar nada, ver, probar, estar dispuesta, ponerle onda. Tener responsabilidad y profesionalismo. En la casa disfruté todo, no la pasé mal en ningún momento. Mi sueño es ser actriz y bailarina, estar en una comedia musical”.

Antes de entrar al reality, Regidor trabajó mucho tiempo como modelo y tuvo problemas de alimentación por la presión que sentía por su cuerpo: “Yo veía a las modelos y eran muy flacas y yo nunca tuve esa contextura. Pensaba que tenía que tener ese cuerpo, me maté a dietas y gimnasios y la pasé mal. Me han dicho ‘a esta chica ponele vestido largo porque no me gustan sus piernas’. A la larga entendí que va todo con la actitud. Siempre digo que es importante ir a terapia y que necesitamos comer para estar sanos y tener energía”.