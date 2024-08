Mala praxis: Vicky Xipolitakis habló de su experiencia con Cristian Pérez Latorre

martes, 27 de agosto de 2024 14:32

El cirujano argentino Cristian Pérez Latorre fue detenido en Estados Unidos, acusado de ejercer la medicina sin licencia y causar graves lesiones corporales. Entre sus pacientes famosos estuvo Silvina Luna, quien se atendió con él luego de Aníbal Lotocki.

Pérez Latorre afronta seis cargos por ejercer sin certificación y uno adicional por infligir lesiones corporales graves a una mujer. Según la Justicia norteamericana, se investigan acciones que Latorre realizó sin tener la debida certificación médica, lo cual, según la jefa de la División de Investigación del Departamento de Asuntos del Consumidor, Kathleen Nicholls, es considerado “peligroso y egoísta”.

De esta manera, Pérez Latorre enfrentaría 10 años en prisión por las imputaciones asignadas.

Quien se tomó unos minutos a¡para opinar sobre esta información fue Vicky Xipolitakis, expaciente de Pérez Latorre, quien lo acusó de haberle inyectado silicona líquida en lugar de ácido hialurónico.

"Tuve una mala experiencia con él, me decepcionó y desilusionó como profesional y como persona", dijo la exvedette en el programa Cortá por Lozano, quien luego visitó a Aníbal Lotocki para que reparara el error, pero terminó peor que antes.

"Lotocki ponía cemento, para hablar burdamente. Pérez Latorre ponía silicona líquida, que es como un aceite", aseguró Xipolitakis, quien por ese entonces recomendó a los profesionales con sus amigas o conocidas. "Lamentablemente, después caí en Lotocki. no me llegué a operar, fueron tratamientos", recordó.

Sobre la partida de Pérez Latorre del país, Xipolitakis aseguró que fue por denuncias que podían salir en su contra: "Se fue porque acá tuvo un problema muy grande, podría también ir preso, por eso se fue para allá".

"Confías en lo que te dicen que te van a poner, pensás que te ponen ácido hialurónico, cosas poco invasivas, pero no. Este doctor lo prepara él, lo saca de una jeringa, con aceite... Me da un poco de vergüenza hablar de lo que me pasa en mi cuerpo, no quiero exponer tanto. Vi otros profesionales y gracias a Dios pude prevenir algo fatal. Hoy los dos están presos y me puso contenta por tantas víctimas", concluyó.