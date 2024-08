Juan Gil Navarro reveló la frase que le dijo Cris Morena cuando renunció a “Floricienta”

martes, 27 de agosto de 2024 19:16

A 20 años de su inesperada salida de la exitosa ficción Floricienta, Juan Gil Navarro ha vuelto a hablar sobre este significativo momento en su carrera. En una reciente entrevista con Rafa Juli en el programa De vuelta TV (América), el actor compartió los motivos detrás de su decisión de abandonar el exitoso show.

El famoso confesó que se sentía incómodo con su papel y la imagen que proyectaba: “Me daba vergüenza y me parecía estúpido esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller”.

El actor recordó cómo comunicó su decisión a los productores Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “A fin de año me junté con ellos, les dije que les agradecía, pero que necesitaba hacer otra cosa”. Navarro explicó que a los 30 años, su decisión no fue bien recibida: “No les gustó nada... me dijeron que nadie se bajaba de un éxito y que era un desagradecido”.

A la distancia, Navarro se mostró sorprendido por la falta de empatía que recibió: “Me pareció que era más el enojo que la comprensión. No fue fácil para mí ni para los productores, tenían muchas ideas y un final ya escrito”.

Sin embargo, destacó el apoyo que recibió de Guido Kaczka, quien se acercó a él después de la reunión: “Cuando estaba por subir al auto, se me acercó y me dijo ‘nadie entiende lo que estás haciendo, pero yo sí’”, recordó con gratitud.

Fuente: con información de TN