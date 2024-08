Florencia y Nicolás no son más novios: Jacinta Maidana rompió el silencio y dijo la verdad

lunes, 26 de agosto de 2024 16:24

La ruptura entre Florencia Regidor y Nicolás Grosman, ambos ex participantes de "Gran Hermano", captó este fin de semana la atención de los seguidores. La controversia se intensificó tras las acusaciones de infidelidad por parte de Regidor y las declaraciones de la hermana de quien sería la tercera en discordia: Lucía Maidana.

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, Florencia Regidor abordó la situación con notable franqueza. La modelo explicó que, desde el inicio de su participación en "Gran Hermano", ella y Grosman eran conscientes de que su vida privada estaría expuesta. “Desde el momento en que firmamos el contrato para ingresar a Gran Hermano, sabíamos que nuestras vidas estarían expuestas en todo momento y que, lamentablemente, todo lo que ocurriera sería público”, expresó Regidor.

Florencia también reveló que, tras el programa, ambos discutieron sus deseos futuros y le otorgó a Nicolás la libertad de decidir sobre su relación. “La relación fue completamente real hasta el momento en que él decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto, pido respeto para ambos en este momento, y vamos a resolver las cosas en privado”, concluyó Regidor.

El ex compañero de Florencia en el reality, Federico “Manzana” Farías, avivó la polémica al señalar a Lucía Maidana, también ex participante de “Gran Hermano”, como la posible tercera en discordia. Farías afirmó en su cuenta de X que Lucía y Nicolás se besaron en Uruguay antes de que Florencia llegara al país.

En respuesta a estas acusaciones, Jacinta Maidana, hermana gemela de Lucía, salió en defensa de su hermana con un contundente mensaje. A través de un extenso descargo en redes sociales, Jacinta manifestó su desacuerdo con la forma en que se está manejando la situación. “No voy a entrar en un juego que no va con mis valores y mi educación. No me chupa un huevo todo lo que está pasando”, comenzó Jacinta.

La hermana de Lucía criticó la superficialidad y la falta de respeto que, según ella, han caracterizado la cobertura mediática del conflicto. “No es un juego estar haciendo mal y recibir odio de personas que le dimos un hogar, le dimos cariño y siempre estuvimos para lo que necesitaban”, agregó Jacinta. Aunque no negó ni confirmó la infidelidad, reiteró que su hermana nunca fue una persona malintencionada y siempre se mostró generosa con quienes la rodeaban.

Jacinta también cuestionó la madurez de quienes están involucrados en la controversia, afirmando que “Luchi es sólida y ustedes una sociedad líquida”. Finalmente, concluyó con un mensaje de apoyo a su hermana, afirmando que “voy a abrazar a una persona sensible, linda y con un proyecto de vida, que es mi hermana”.

El drama que rodea la separación de Florencia Regidor y Nicolás Grosman desató una serie de reacciones y especulaciones, con las declaraciones de los protagonistas y sus allegados marcando el rumbo de esta compleja historia.