Terminó Todo por mi hogar: así reaccionaron los actores protagonistas

sábado, 24 de agosto de 2024 00:00

Todo por mi hogar llegó al final hace una semana por Telefe y con esto revolucionó a los seguidores. La serie turca, cuyo nombre original es Kardeslerim, terminó de forma abrupta en la pantalla argentina y con esto generó una catarata de crítica del fandom en las redes sociales.

Si bien la ficción llegó a su fin el 16 de agosto pasado, en Turquía la historia culminó el 8 de junio del corriente año. Al igual que en Argentina, en su país de origen, cerró el ciclo con un importante nivel de audiencia y la emoción a flor de piel. Esto fue tras cuatro años en la pantalla de ATV en Turquía con 132 capítulos.

Tras el final, los actores protagónicos compartieron emotivos posteos en sus cuentas de Instagram. Allí coincidieron en los fuertes lazos afectivos que se crearon entre ellos y destacaron el importante rol del público que les permitió tener permanencia en la grilla televisiva durante cuatro temporadas.

Yigit Koçak, el actor que interpretó a Ömer Eren, escribió un largo posteo que fue sumando reacciones de manera muy rápida por minuto. En sólo 8 horas llegó a más de 166 mil Me Gusta. Bajo el título "Adiós Ömer Eren" escribió: "Hemos llegado al final de nuestra historia. Sabía que un día estaría escribiendo esto, pero nunca pensé que sería tan difícil. 132 episodios completos. No puedo agradecerles lo suficiente, nuestro público, que nos han dado su amor y apoyo durante los últimos 4 años. Me hiciste experimentar cosas hermosas que ni siquiera podría haber imaginado. Soy el hombre más feliz del mundo por ser un invitado en sus hogares y corazones. Perdóname si cometí un error. Nos vemos en nuevas historias".

Por su parte, la actriz Lizge Cömert, que interpretó a Süsen, escribió bajo el título "Es hora de decir adiós. Ya no estás sola Süsen": "Hemos llegado al final de este largo viaje. Antes que nada nuestro querido público muchas gracias por no dejarnos solos cuatro años e invitarnos a sus corazones y hogares. Disfruté tanto cada momento de esta historia que escribimos juntos. Gracias por vuestro apoyo y amor. Me alegro de que ustedes".

El posteo más largo llegó de la mano de la actriz Melis Minkari, quien interpretó a Aybike Eren. El texto sumó más de 227 mil Me Gusta en 24 horas y un fragmento de éste indicaba: "Este es mi adiós más difícil. Dejando el lugar que conocemos en casa. Somos amigos, confidentes, hermanos, familia el uno para el otro. Lado a lado, por dentro y con amor crecimos maravillosamente, nos criamos el uno al otro...

Y allí estabas tú todo el tiempo. Mi primer agradecimiento. Para aquellos que nos observan, sienten su apoyo y aman cada momento, sin aburrirse... Tu presencia ha estado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en nuestras conversaciones más de lo que nunca podrías saber. Espero que nuestro trabajo haya sido tu consuelo, espero que te haya tocado tanto como a nosotros, espero que haya encontrado un hogar para ti también".

El actor Recep Usta, que interpretó a Berk, también compartió un extenso posteo de despedida. Con el título de "¡Guau 4 temporadas! ¡Hecho pero un final feliz!", escribió: "Abrazo con todo mi corazón al gran corazón "set team de hermanos" de los que somos familia y a los que amo a todos y cada uno de ellos individualmente. Muy buenas amistades y hermanos me han llevado a tener "Hermanos"... Este es un set para mí donde me hice viejo con Berk Özkaya, que tiene todos los recuerdos al máximo. Reímos juntos, lloramos juntos... A nuestro querido espectador que no nos hizo sentir solos ni un momento y nos abrazó fuertemente".