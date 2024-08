La reacción de Ricky Maravilla con la aparición de una nueva hija: "Me duele y me molesta”

sábado, 24 de agosto de 2024 18:16

Tras confirmarse que Guadalupe Oliva es hija del cantante Ricky Maravilla por medio de un ADN, el artista reaccionó a la noticia que confirma su paternidad.

"Yo estoy a entera disposición de la Justicia. Agradezco el tiempo que se han tomado y bienvenido sea todo lo que dice la Justicia. Si esto es lo que dice, estoy de acuerdo. Perfecto”, dijo Ricky en *A la tarde* (América).

Sin embargo, no se mostró del todo contento con lo sucedido: "Bienvenida sea esta chica, si se ha dado todo bien. Bueno, bienvenida. Lo único que puedo decir es que se ha esperado 40 años para recién ubicarme a mí, ahora me ubican y a través de un canal de televisión. Eso es lo que me duele y me molesta”.

Guadalupe habló de la situación en el programa de Jariña Mazzocco y fue consultada por sus ilusiones de un acercamiento: "No lo espero, pero si él quiere hablar conmigo, yo estoy dispuesta, pero lo dudo”.

La hija del cantante agregó al respecto: "Yo siempre hablé con la verdad. No es que me enteré de un día para el otro. Es algo que yo viví desde chica. El día a día fue saber que él era mi papá. Sabía que él tenía otra familia y para mi mamá siempre era una molestia tener que hablarle (a Ricky Maravilla) porque él también tenía su carrera y su vista ante la gente”. Oliva analiza la idea de incorporar el apellido a su nombre.