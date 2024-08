Una famosa vedette chocó y se negó a hacer un test de alcoholemia

viernes, 23 de agosto de 2024 13:09

María Eugenia Ritó protagonizó un escándalo policial el pasado fin de semana. Según trascendió, la vedette chocó su auto y, al ser interceptada por la policía, se habría negado a entregar su documentación y a hacerse un test de alcoholemia. Una vecina de la zona filmo toda la situación.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, detalló la situación que vivió María Eugenia Rito y mostró las imágenes del hecho que ocurrió en la zona de Microcentro: “Chocó su auto el sábado temprano y el domingo me llegan unos videos”.

El periodista contó que su informante se encontraba durmiendo cuando los gritos de la vedette la despertaron y, al darse cuenta de que era ella, decidió filmarla: “En los videos lo que se ve es a Ritó con el auto chocado. No chocó a otro auto, sino que hizo una maniobra y chocó contra uno de esos basureros que están ahí, fijos”, explicó.

“La policía le pedía documentos y hacer un test de alcoholemia, pero se negó a todo. Pasó el episodio y se fue”, sostuvo Ochoa.

Ante la consulta del periodista a Rito, la mediática negó los hechos y le restó importancia: “Hablé con María Eugenia. Obviamente me desmiente todo. Me dijo ‘no pasó nada, fue una tontera’. Es lo único que me dijo”.