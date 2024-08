"No puedo": Coti Romero preocupó a todos tras viralizarse un sorpresivo mensaje

viernes, 23 de agosto de 2024 00:00

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano (Telefe), publicó un contundente mensaje en Instagram sobre las severas consecuencias de su constante exposición mediática.

La influencer expresó en su Instagram que la situación le genera un gran malestar y que debe enfrentarlo a diario. Hizo hincapié en la presión de sus seguidores y lo difícil que es lidiar con ello.

Romero realizó un fuerte descargo a mediodía en su canal de difusión, que cuenta con casi 50,000 seguidores. Comenzó su mensaje diciendo: “Yo sé que la mayoría me apoya y me respalda en todo, pero esto es para quienes me mandan mensajes pidiéndome que haga cosas que no quiero, exigiéndome o queriendo cosas para mí que yo no comparto".

Luego, la ex participante reflexionó: “Tengo 22 años, muchas responsabilidades, obligaciones y preocupaciones. A veces no puedo con todo, y mucha gente no lo entiende".

A continuación los detalles del descargo