El Nueve analiza una drástica decisión con Tamara Pettinato tras el escándalo de los videos

viernes, 23 de agosto de 2024 22:48

El escándalo de los videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández, en medio de la investigación por violencia de género que le inició su exesposa Fabiola Yañez, no tiene fin. Este hecho también afectó uno de los trabajos donde la panelista se desempeña, en Bendita TV, donde tuvo una confrontación con Beto Casella.

En las últimas horas se conoció que el conductor se tomará unos días de descanso a fin de apaciguar la tormenta; sin embargo, en el entorno aseguran que van a despedir a Pettinato.

“Un altísimo cargo del canal me confirmó que Tamara no va a seguir en el canal”, manifestó Santiago Riva Roy en el ciclo de Denisse Dumas en la TV Pública. Así encendió una bomba.

Incluso, Riva Roy dio más detalles sobre la interna y expresó: “El textual que me dicen es, ‘Beto no la quiere en Bendita, no la podemos ubicar en ningún lado porque no hay otro programa y ella empleada del canal no es, estaba por bolo’”.