Sol Pérez reveló cuáles son las cosas que le prohíbe a su marido y dejó a todos en shock

jueves, 22 de agosto de 2024 00:00

Sol Pérez y Guido Mazzoni decidieron relajarse y participar en un desafío divertido, que consistía en definir cuáles serían sus tres límites si ambos estuvieran en una isla rodeada de gente soltera.

Cuando llegó su turno, Sol presentó su lista de límites y comenzó con el primero: “Primero, no puedes hablar con ninguna chica. Si se te acercan, debes darte la vuelta y decir: ‘Perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”.

Luego añadió: “Número dos, no compartas la mesa con ninguna de las solteras ni asistas a fiestas con ellas. Te vas a dormir temprano, si ellos cenan a tal hora, tú cenas en otro horario. Y el número tres...”.

Al final del desafío, ambos no pudieron contener la risa ante las desopilantes exigencias que se imponían mutuamente. “Te van a cancelar”, bromeó Guido Mazzoni tras escuchar las limitaciones de su pareja.

Una gran boda

La fiesta fue gigante con 400 invitados en un lujoso hotel del complejo Los Cardales. Entre los invitados famosos, se vio a Georgina Barbarossa, Juanse, Sandra Borghi, Eva Bargiela, Mauro Szeta, Sofía “Jujuy” Jiménez y Flopy Tesouro, entre otros.

Desde entonces Sol Pérez se mostró muy enamorada y dejó en claro que su esposo debe cumplir con cada uno de "sus límites".

Vale destacar que los enamorados se casaron en el 2023 y contó con una serie de requerimientos que los invitados debían cumplir al pie de la letra.