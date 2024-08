La inesperada confesión de Furia a Marcelo Tinelli que sorprendió a todos

jueves, 22 de agosto de 2024 20:15

Juliana Furia Scaglione, ex participante de Gran Hermano (Telefe), tomó una decisión significativa en su carrera profesional: se alejará completamente del mundo de la televisión.

En este escenario, Ángel de Brito en su programa LAM (América TV), quien compartió detalles de una reciente conversación entre la influencer y Marcelo Tinelli, una de las figuras más prominentes de la televisión argentina.

Noticias Relacionadas El mal momento de Rosina ex Gran Hermano en plena entrevista

Durante un evento, Tinelli se encontró con Furia y le ofreció un lugar en Cantando. De Brito describió en su programa cómo se desarrolló este encuentro: “Marcelo Tinelli se encontró con Furia en un evento la semana pasada y le preguntó si le gustaría participar en Cantando”.

La respuesta de Scaglione no solo sorprendió a Tinelli, sino también a la audiencia. Según el conductor de LAM, Furia respondió: “No, gracias, pero no voy a hacer más televisión”. Esta decisión marca un giro importante en la carrera de la ex participante de Gran Hermano.