Furia asistió a una gala solidaria y terminó a los gritos: ¿Qué pasó?

jueves, 22 de agosto de 2024 00:00

Juliana Scaglione, conocida como Furia por su participación en Gran Hermano (Telefe), generó revuelo en Montevideo, Uruguay, durante la 45° edición de la "Cena de Famosos". La deportista, quien asistió al evento benéfico para servir mesas y recaudar fondos para una fundación, terminó protagonizando un enfrentamiento con los periodistas presentes.

El hecho ocurrió durante la alfombra roja previa a la cena. La ex Gran Hermano se mostró incómoda al ser abordada por medios argentinos. Según los videos que se viralizaron en redes sociales, la influencer se negó a dar declaraciones y a posar para los fotógrafos. La situación se agravó cuando pidió que borraran las fotos y las notas que ya se habían hecho, amenazando con abandonar el evento si no se cumplía su demanda.

En una entrevista con Teleshow, Descalzi explicó que el conflicto se intensificó después de un incidente previo con otra periodista. Según el relato, Furia tuvo una discusión con una periodista tras una afirmación sobre el ganador de Gran Hermano, lo que llevó a una serie de insultos.

La Respuesta de Furia a Teleshow

Juliana Scaglione ofreció su versión a Teleshow y negó las acusaciones. “La pasé muy bien, conocí gente encantadora", aseguró la exjugadora de GH.

Sobre los sucesos en la fiesta, Furia subrayó: “No me peleé con nadie. No quise dar la nota y el tipo se puso intenso. En realidad, lo pisa con el pie, me doy vuelta, me arranca el brazo y me pone el micrófono en la boca. Me doy vuelta y tenía la cámara en la cara”.

Para finalizar, Furia destacó: “¿Viste cuando te quieren molestar y picantear para arruinarte la noche? Bueno, no lo lograron".