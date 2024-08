El polémico pedido de Furia a sus seguidores: "No voy a..."

miércoles, 21 de agosto de 2024 00:00

Juliana “Furia” Scaglione, conocida por su participación en la última edición de Gran Hermano (Telefe), generó controversia con un reciente pedido a sus seguidores. Aunque no ganó el certamen, la mujer se convirtió en una de las figuras más destacadas de la temporada.

El éxito que obtuvo en el programa le abrió nuevas oportunidades laborales, incluyendo su participación en un programa de streaming junto a Alex Caniggia, además de potenciar su presencia en redes sociales.

Antes de su viaje a Uruguay, Furia realizó un polémico pedido a sus fans a través de X (anteriormente Twitter). La artista solicitó a sus seguidores que no llevaran regalos y argumentó que no podría traerlos de regreso.

En su mensaje, la ex Gran Hermano escribió: “Furiosos, no lleven regalos por favor porque no voy a poder traerlos. ¡Traigan mate y ganas de abrazarme! ¡Los y las amo!”:

El pedido de Furia a sus fans despertó un intenso debate en las redes sociales, mostrando cómo su fama sigue despertando polémica.