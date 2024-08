Una conocida actriz se bajó de "Bake Off Famosos" y habló su hijo: "está en un mal momento"

martes, 20 de agosto de 2024 00:00

Florencia Peña dejó de lado su posible participación en "Bake Off Argentina Famosos" y su hijo Juan destacó que en la decisión pesó que no atraviesa un buen momento emocional.

"Me llegó el rumor que Florencia Peña, tu madre, llegaría a ser una de las participantes de "Bake Off", dijo Nico Peralta en el stream "Te pido mildis". Sin embargo, el hijo de la actriz Juan Otero respondió con un contundente: "No".

Peralta siguió: "estaba a un paso de firmar y hablé hoy con una persona muy allegada a ella y me dijo que estuvieron en negociaciones. Pero Flor decidió no hacerlo porque no le daban los tiempos, entre "Mamma Mía" y todo el trabajo que tiene, no puede".

Juan señaló que "fue una decisión "ayudada" por mi parte. Hay una realidad: no está pasando por un buen momento, por tanto tanta exposición a ella no le hace bien. Y al mismo tiempo, tiene un montón de cosas y muchas propuestas y son 9 horas que se graba (el programa). Ella dijo: "Me lo tomo con tranquilidad; un programa así habrá otra temporada. No me lo voy a perder". Además, ella no sabe nada de cocinar".

Sobre el mal momento, el joven dijo que es "por todo" pero se entendió que era por la difusión de videos de Alberto Fernández, de los que se dijo podía haber una grabación con ella.

En eso, Sabrina Cortez (exGran Hermano) dijo, en tono de chiste: "gracias a eso, me llamaron a mí".