Todo por mi hogar: los 8 hechos fuertes de la ficción que Telefe cortó

martes, 20 de agosto de 2024 00:00

Después de poco más de un año en la pantalla de Telefe, el pasado viernes Todo por mi hogar llegó al final. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, fue cortada abruptamente pasando del episodio original 123 al 131 que fue tocado muy superficial para llegar directamente al 132, que era el último de la historia.

Este corte abrupto generó mucho malestar en la audiencia que rápidamente se volcó a las redes sociales para mostrar su rechazo. Es que sacar 8 capítulos implicó no abordar varios puntos, que luego se vieron inconclusos en el final.

¿Pero que hechos fueron los que se dejaron afuera?

1. La fiesta de compromiso de Ömer y Süsen: por Telefe, los fans pudieron ver hasta el momento de pedido de matrimonio del chico Eren a su novia. Sin embargo, después de esto hubo varias escenas que alimentaron la alegría de ese momento como fue la cena de compromiso. Es que ambos salieron juntos a comprar las alianzas y elegir el vestuario especial para ese día. Luego en la casa de ella se desarrolló la ceremonia y estuvieron todos los amigos y familiares. Al final todos salieron a pasear en auto por las calles con la música fuerte y moviéndose al ritmo de los acordes que sonaban.

2. Süsen plantó a Ömer: la joven se enteró de casualidad que su madre Süreyya, atropelló por accidente a la madre de su novio, Suzan, y esto le generó gran dolor. Sintió que no podía casarse con él si guardaba ese secreto pero no quería decirlo por temor a perder a su madre al ir a la cárcel. A raíz de esto decidió cortar con el compromiso, algo que Ömer no entendió.

3. La muerte de Süreyya: Süsen fue secuestrada por unos hombres que buscaban un diamante. Cuando Ömer y Akif intervienen para rescatarla, aparece su madre Süreyya con el objetivo también de salvarla. Sin embargo cuando ella ve que un hombre apunta a Ömer con un arma, ella decide interponerse para evitar que la bala lo atraviese. Como consecuencia ella recibe el proyectil y a raíz de eso muere. Antes de fallecer le confiesa a Ömer lo que pasó con su madre y le dice a su hija Süsen que la ama.

4. Ömer y Ogulcan se amigaron: la relación de los chicos Eren se tornó muy difícil de llevar cuando murió Sengul, la madre de Ogulcan, e ingresó la nueva mujer de Orhan. Ogulcan se sintió desplazado y los celos lo desbordaron en contra de Ömer. En un momento de ira, lo empujó y éste cayó por las escaleras. Esto le provocó pérdida de sangre en la cabeza y que se desmayara, lo que lo empujó a pensar lo peor. Una vez que Ömer se recuperó le pidió perdón por sus actos y le confesó que y todo lo que hizo fue impulsado por los malos consejos de Sarp.

5. De enemigas a hermanas: Cansu y Aybike desde que se conocieron y supieron que eran hermana, la enemistad las caracterizó. Siempre se atacaban y no ocultaban el poco afecto que tenía una de otra. Sin embargo cuando la vida de una de ellas estuvo en riesgo de muerte todo cambió. En una discusión, Aybike empujó a Cansu y a raíz de esto, esta última quedó colgando en un acantilado sostenida específicamente por su hermana. Aybike nunca la soltó y gracias a los gritos de ambas, pudo ser salvada. A partir de esto, entendieron el valor de la hermandad.

6. La muerte de Gökhan: El padre de Berk descubrió que Ayla lo había engañado y que el dinero que le había robado a su hijo otra vez estaba en poder de él. Por eso fue a su casa para recuperarlo pero Ayla lo descubrió y forcejearon. Tras un brusco movimiento la tiró al suelo e intentó matar. Como consecuencia ella quedó grave y él huyó. Horas después Aybike y Yamil lo ven y persiguen por el campo con el fin de que quede preso. Sin embargo el las sorprende e intenta ahorcar a Aybike. Para defenderla, Yamil lo golpea con una roca y lo termina matando sin querer.

7. Sevval se entregó a la policía: Sevval se enteró que su hija mató a Gökhan y no quiso que ella fuera presa. Por eso decidió entregarse a la policía asumiendo toda la responsabilidad del crimen. Argumentó que el hombre la atacó y ella se defendió. Todo contó con la complicidad de Akif quien ayudó primero a ocultar el cuerpo pero luego a descubrirlo y armar toda la escena para simular el argumento de Sevval.

8. Embarazo de Nebahat: Akif engañó a Nebahat para que toda la fortuna que ella tenía pasara a nombre de él. Luego el pidió el divorcio con la expresa intención de casarse con Süreyya. Sin embargo todo cambió cuando Nebahat advirtió que algo no andaba bien en su organismo. Los vómitos y desmayo la hicieron sospechar de un embarazo, algo que finalmente confirmó con un test. Cuando fue al ginecólogo para pedirle que le practique un aborto, Akif se enteró del embarazo e ingresó a la clínica para evitarlo. Sin embargo, ella se había arrepentido de interrumpirlo porque era la nueva oportunidad de ser madre que tenía. Eso fue lo que nuevamente los unió y más aún cuando murió Süreyya.