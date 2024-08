"Quiero que lo reconozcas...": Paula Chaves y Pedro Alfonso sacaron "trapitos al sol" en Instagram

martes, 20 de agosto de 2024 00:00

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una pareja activa en redes sociales y este fin de semana protagonizaron un vivo en Instagram, con un "ida y vuelta" sobre cuestiones domésticas.

"Producen más stress los maridos que los hijos. Si vos me preguntás: "¿dónde está la crema?". Y te digo: "en el bolsito con flores del baño". Me preguntás: "¿donde?" Para eso me levanto y lo busco yo. El otro día nos peleamos por eso", dijo Paula.

"Vos me podés decir dónde está. Pero te gusta la búsqueda del tesoro". Vos me decís: "creo que hay", entonces yo voy a comprar", se defendió el productor. "Eso de cómodo", sentenció ella. Y él le retrucó que no era lo más fácil, porque tenía que salir de su casa.

"¿Vos vivís tranquilo porque yo estoy detrás de todo? Quiero que reconozcas en este vivo que vivís tranquilo", señaló Paula. "Yo jamás lo dije; no lo declaré. No puedo dar un testimonio. Me lo pusiste en el graph...", señaló Pedro, sorprendido.

Luego la pareja terminó a las risas al recordar cuando Paula le dio una larga lista de tareas y Pedro no sabía por dónde empezar. La discusión sumó más de 40.000 reacciones y decenas de comentarios de sus fans. Mirá el divertido video ingresando acá.