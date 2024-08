"No me pregunten más": Beto Casella cerró la polémica con Tamara Pettinato

martes, 20 de agosto de 2024 00:00

En "Bendita" (elnueve), no hubo paz tras la difusión de videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en el despacho presidencial. Luego de versiones de renuncia, en voz de Beto Casella, la panelista destacó que no tomó esa decisión y eso motivó una nueva reacción en el programa.

"No me pregunten mas que voy a hacer con el tema Tamara. A partir de acá, dejo todo en mano del canal como corresponde. Yo no tengo acciones en el canal, no soy socio como para estar tomando decisiones laborales y arbitrar laboralmente. Dejo todo en manos de la producción ejecutiva o del canal, que son mis superiores. Hasta acá (llegué). Yo me bajo acá... Que ni Tamara me mande mensajes para seguir hablando del tema. Lo que le voy a decir es que hable con gente del canal. En este tema, no me meto más. Lo que digan los gerentes, haremos", dijo, visiblemente afectado.

Lo banco a full a Beto y se nota siempre que hace todo lo mejor para sus compañeros y equipo uD83DuDC4F. #BenditoCasero #Bendita pic.twitter.com/VBGhFPZNvm — foromedios (@forofms) August 20, 2024

Edith Hermida también sentó posición: "de los 19 años de Bendita nunca vivimos una situación así y no me gusta verte como te estoy viendo (en relación a Casella), hoy. Bendita, más allá de ser mi fuente principal de empleo, también es un bálsamo en mi vida y es un placer venir a este programa todos los días".

Destacó que "no me gusta esto que nos está pasando. (...) Ojalá pase esto pronto. No estoy acostumbrada a pasar este tipo de cosas en el programa. (...) Tamara es una muy buena compañera, la quiero y yo sé que la está pasando mal; más allá que su descargo no fue el ideal. Me da mucha bronca lo que está pasando".