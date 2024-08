Un exparticipante de Gran Hermano y su novia serán padres por primera vez

viernes, 2 de agosto de 2024 00:00

Martín Ku alcanzó una importante popularidad tras su paso por la casa más famosa del país, Gran Hermano (Telefe). El joven se mostró muy seguro en la casa, pero no le alcanzó para quedarse con el premio millonario y con el título. Sin embargo, una vez que salió del juego cosechó cientos de seguidores que lo acompañaron en todo momento.

Cuando salió de la casa no solo se llevó el reconocimiento de sus seguidores, ya que alcanzó importantes premios a lo largo de la competencia. Además, decidió adoptar a Arturo, la mascota de GH. Actualmente, el joven sigue muy enamorado de su novia, Marisol y en las últimas horas revelaron una sorpresiva noticia.

Foto: redes sociales - Instagram

En el programa conducido por Ángel de Brito, LAM (América TV), revelaron que los jóvenes estarían esperando a su primer hijo. El conductor detalló que el bebé "está por llegar" y que la joven ya se ha realizado los chequeos en el Hospital Alemán.

Pepe Ochoa, panelista del programa, indagó sobre el tema y comentó: “Esta foto del Hospital Alemán trascendió y me puse a investigar. Me lo terminaron de confirmar y los felicitamos. No se sabe el nombre ni el sexo del bebé".

Foto: redes sociales - Instagram

De momento, los futuros padres no emitieron opinión al respecto, pero un dato confirmaría la información que aportó LAM. Es que en el Instagram de Arturo compartieron un sorpresivo posteo que dejó a todos en shock. "Mis papis no me confirmaron nada. Solo lo vi que están buscando una casa más grande para vivir todos juntos", detallaron en el posteo.