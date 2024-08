Sabrina de GH contó una experiencia paranormal que vivió en su casa y dejó a todos en shock

viernes, 2 de agosto de 2024 00:00

Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió a todos al compartir una experiencia paranormal que vivió en su casa con su familia. La exparticipante relató el sorpresivo momento durante un streaming en “TePidoMildis”, y dejó a todos sin palabras.

“Creo que nunca lo conté. Yo en un momento stremeaba en mi casa y me acuerdo de que pasaban cosas”, subrayó la exjugadora. Y agregó que "por ejemplo, estaba lavando los platos y veía algo que bajaba las escaleras". Ante la atenta mirada de todos, sumó: "todos sentíamos que era mamá, pero no era mamá. Y a todos nos pasaba como verla de reojo y no era”.

Luego, la excompetidora detalló que "una noche estábamos durmiendo y tocaron tres veces la puerta de abajo. Me desperté a la segunda vez que tocaron y salí corriendo para abajo". La hermana de Sabrina le pidió que no abra la puerta y lanzó un fuerte grito.

Por último, la rubia sostuvo que "pedimos las cámaras del barrio y no había nadie tocando la puerta”.