La mina les mantuvo el show”: Moria Casán habló sobre Furia y fue contundente

Moria Casán pasó por Intrusos, conducido por Flor de la V, esta tarde y, entre otros temas, fue consultada por Julia Scaglione, mejor conocida como Furia, y fue contundente con sus declaraciones: “la mina les mantuvo el show”.

“Hablando de los GH, ¿qué te pasa con el personaje de Furia? Tan polémico, terminó Gran Hermano y se sigue hablando de ella”, dijo un panelista, a lo que otra participante del programa agregó: “se comparó con Evita y Maradona”, añadió otra panelista.

A lo que la vedette respondió: “eso a lo mejor se lo dice la gente en la calle y depende de ella que se lo crea”. Al respecto, agregó: “yo creo que el personaje de Furia se lo vampirizó a Gran Hermano y Gran Hermano, cuando se termina, e la vampiriza a Furia”.

“Es un pase de vampirizaciones. La mina hizo todo, les mantuvo el show, les mantuvo el rating, les mantuvo el número”, expresó con contundencia. El movilero intervino: “¿le ves futuro en su carrera?”

Y Moria respondió: “si es doble de riesgo, me parece que en un espectáculo donde se necesite acrobacia, está bueno. La mina es doble de riesgo y tiene que tener una preparación especial, una destreza especial y una agilidad especial”.

Luego dijo: “ahora, qué sé yo si el personaje no se la comió a ella. Ahora me doy cuenta que ya no está casi en los medios y que el medio la está descartando. Acá todo ocurre por descarte, que no quiere decir cancelación”.

“El marco es ese, a mí los gritos de ella me parecían un personaje, nunca hubo un personaje así. Era como una performance constante de la mina”, finalizó.