Felipe Fort publicó una foto al límite de la censura y sorprendió a todos

viernes, 2 de agosto de 2024 00:00

Felipe Fort sorprendió a sus seguidores este viernes con una foto "como Dios lo trajo al mundo". El hijo de Ricardo Fort transita una notable transformación de la mano de su fanatismo por el gimnasio como también lo tuvo su padre. Actualmente, se encuentra en medio de una impresionante metamorfosis física y, por el momento, ha optado por no recurrir al quirófano.

Este jueves, Felipe Fort compartió su notable transformación en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores. Es que no fue cualquier foto la que compartió sino que se lo ve desnudo aunque ¡obvio! cuidando sus partes. Pero sí dejando al descubierto que dejó de ser el chico flaco para estar fortalecido con los músculos.

"Última, lo juro", escribió el joven mostrando el resultado de la actividad física en su cuerpo. Luego agregó: "I don't get upset (hey, hey, hey, hey)" que en castellano significa: "No me molesta".

En la imagen se lo ve en lo que sería un sanitario, con el cabello mojado y apoyado en un toallón. Hasta donde permite ver la foto, todo indicaría que no tiene ropa interior.

El joven de 19 años, conocido por ser el hijo de Ricardo Fort, cuenta con más de 740 mil seguidores en Instagram. Aunque allí no tiene una gran cantidad de publicaciones, Felipe suele utilizar Instagram Stories para documentar su día a día, especialmente cuando viaja por el mundo, combinando sus aventuras personales y su trabajo.

Hace unos meses, Felipe y se había tomado una selfie en el gimnasio, rodeado de máquinas de entrenamiento. En la imagen, posó sin remera, revelando sus músculos y los tatuajes que adorna en sus brazos.