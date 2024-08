De la risa al llanto: el drama de un reconocido periodista en pleno vuelo de vacaciones

viernes, 2 de agosto de 2024 19:40

El reconocido periodista de Telefe, Guillermo Panizza, vivió un angustiante episodio de salud durante lo que prometía ser unas merecidas vacaciones. En su crónica personal titulada "Crónica personal: de la felicidad al drama en 40 segundos", Panizza relató cómo la alegría y las risas se transformaron en preocupación en un instante.

Todo comenzó en el aeropuerto, donde el periodista se encontró con el periodista deportivo Gastón Edul y la colega Diana Deglauy. "Todo era risas, charlas animadas y planes llenos de expectativa y alegría. En definitiva, la partida al descanso, compartir tiempo de calidad...", recordó Panizza, reflejando la emoción del inicio de su viaje.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Tras aproximadamente tres horas de vuelo, comenzó a experimentar síntomas alarmantes. "Habrán pasado poco más de tres horas cuando, dormitando, empecé a tener sensaciones extrañas. Mucho calor, palpitaciones, náuseas", relató con angustia. Fue entonces cuando sufrió un síncope convulsivo, posiblemente causado por una arritmia.

Agradecido por la rápida intervención, Panizza no escatimó en elogios hacia los médicos que lo atendieron. "No me alcanzarán los días para agradecerles a los doctores Erik y Sergio: humanos, empáticos y muy comprometidos", expresó, reconociendo el profesionalismo y la dedicación que recibió en un momento tan crítico.

El impacto de esta experiencia también se sintió en su familia. "Lola y Magui procesaron la angustia, atravesaron el shock, tuvieron paciencia suprema...", confesó, destacando la fortaleza de sus seres queridos ante la adversidad.

Por último, no olvidó mencionar el apoyo incondicional de su pareja. "Lo de Gise fue descomunal. Guerrera incondicional, me cuidó, contuvo, estuvo al pie del cañón...", aseguró, reflejando la importancia del amor y la solidaridad en momentos difíciles.

Con emociones a flor de piel, Guillermo Panizza nos invitó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el valor de los vínculos humanos en los momentos de crisis.