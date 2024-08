Lo que no mostró Telefe de Todo por mi Hogar: Sarp declaró su amor a Cansu y cambió por ella

lunes, 19 de agosto de 2024 00:00

El amor lo puede todo y en Todo por mi hogar eso quedó plasmado en uno de sus personajes que dio un giro muy importante en su personalidad después de que se enamorara. Todo ocurrió en el último tramo de la ficción turca, cuyo nombre original es Kardeslerim, sin embargo eso no se vio por Telefe porque el canal le dio un final abrupto a la historia.

Entre siete y ocho episodios originales no salieron al aire en Argentina por la necesidad que tuvo el canal de terminar la historia cuanto antes. Así fue como dio un salto del episodio original 123 al 131. Sin embargo éste y el 132 no salieron completos sino un pequeño fragmento.

Esto llevó a que los fans no pudieran ver uno de los cambios más esperados: el de Sarp, que pasó de ser el enemigo de los Eren a ser familia de ellos. Si bien desde un principio él supo que era hermano de Ömer, la relación mejoró una vez que él se enamoró de una chica Eren: Cansu.

Sus sentimientos hacia ella comenzaron en secreto y sin saber que a la chica en realidad le gustaba su primo Ayaz. Confundido, Sarp trató de traidor Ayaz porque pensó que el sentimiento era mutuo. Sin embargo este último le aclaró que no era así pero no le creyó. A partir de esto empezó una guerra mutua que tuvo su punto más alto cuando Sarp le puso somnífero a su primo para que él no vaya a la biblioteca con Cansu y producto de esto, tuvo un accidente con la moto.

Esto pudo ser más grave de lo que fue realmente. Sin embargo fue el motivo para que Ayaz se vengara y le propusiera a Cansu ser novios. Dicha propuesta llegó frente a los ojos de Sarp que no pudo contener las tristeza y lloró. Ahí se produjo el punto de inflexión en él.

Más tarde fue el mismo Ayaz quien le confesó a Cansu que él no la ama. "En realidad vos le gustas a Sarp. Yo quise lastimarlo y por eso hice algo muy malo que fue conquistarte y te invité a salir. Te quiero mucho pero como amigos". La respuesta de ella fue una bofetada e irse desatada en ira y tristeza.

"Me enamoré de ti y yo era el desfavorecido de esta historia entre vos y mi primo", confesó Sarp sin embargo Cansu le dijo que no creía en ese amor. "Cansu yo soy tus ojos. Estaba mirando hacia adentro. Te estaba buscando por razones estúpidas. Me decías que yo era como tu amigo y eso era devastador", señaló él y sus palabras la dejaron pensando y reflexionando por lo que estaba pasando.

A partir de ahí, ella empezó a mirar a Sarp con otros ojos hasta que un día en un salón de billar, ambos coincidieron y él terminó a los golpes con otro por defenderla. Eso derivó a que tuvieran una charla a solas y él le pidió una oportunidad a la que ella accedió. La relación poco a poco se fue trabajando en el amor. En el final de la ficción, ambos eran una de las parejas consolidadas.