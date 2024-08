Lo que cortó Telefe de Todo por mi hogar: Nebahat quedó embarazada de Akif y así reaccionó él

lunes, 19 de agosto de 2024 00:00

Fueron muchas las escenas que Telefe cortó de Todo por mi hogar, la ficción turca cuyo nombre original era Kardeslerim. La historia venía transitando una historia con buenas mediciones de rating pero abruptamente el canal le dio un corte sorprendiendo de esta manera a la audiencia pero sobre todo dejando fuera de la pantalla distintas situaciones que en el capítulo final no se entendieron.

Una de éstas fue el embarazo de Nebahat. La mujer quedó en gestación tras haber vivido el tiempo de reconciliación pero cuando se enteró que estaba en cinta fue en un momento poco adecuado: cuando él le pidió el divorcio para casarse con Süreyya. Cuando ella empezó con los síntomas compró un test y en el baño confirmó sus sospechas.

"¿Cómo es posible?. Estoy embarazada. ¡No lo puedo creer!", expresó ella al ver las dos rayas rojas en el test que daba positivo. Tras esto decidió contarle a Ayla y le confesó que no podía seguir adelante porque Akif había decidido empezar una nueva vida con otra mujer.

Pero este secreto Ayla no pudo guardarlo y le llamó a Akif para contarle. Al escucharla, él estalló de alegría pese a que a su lado tenía a Süreyya con quien venía planeando casarse. "¡Me convertiré en padre otra vez!, ¡Hurra voy a ser padre de nuevo!, ¡Nebahat está embarazada!", lanzó a puro festejo y ante la mirada de sorpresa de la madre de Süsen que no supo cómo actuar.

Pero esta alegría la truncó cuando Ayle le confesó: "Nebahat no quiere este bebé, no lo quiere tener. Incluso concertó una entrevista con el médico, ahora está con él". Tras esto, él salió corriendo a la clínica y no sólo detuvo cualquier pensamiento negativo de ella sino que le propuso seguir juntos con el embarazo.

"Él también es mi hijo, soy el padre de este niño", le dijo a lo que ella le confesó que no pudo abortar, porque en realidad sí quiere al bebé. Tras esto, el hombre estalló de alegría: "¡Gracias a Dios no pudiste hacerlo!".

El momento de la ecografía fue emotivo para ambos no sólo porque pudieron ver la gestación sino también escuchar sus latidos cardíacos. Pero esto llegó con otra noticia de la ecografista: el embarazo es arriesgado y la recomendación fue no pasar estrés y tener una buena nutrición. Esto se convirtió en todo un desafío para los futuros padres.