Telefe cortó Todo por mi hogar y no mostró la muerte de Süreyya

domingo, 18 de agosto de 2024 00:00

Todo por mi hogar fue, sin dudas, una de las novelas turcas con mayor éxito, en el último tiempo, no sólo en Argentina sino en los distintos países del mundo donde se emiten. Kardeslerim, como es su nombre original, llegó a su fin el pasado viernes por Telefe y esto trajo consigo el malestar de sus seguidores.

Es que el canal decidió eliminar de la emisión, entre siete y ocho capítulos originales con lo cual la trama quedó con muchos "huecos", historias inconclusas para el fandom. Una de estas fue la que se dio entorno a Süreyya, la madre de Süsen.

En el episodio final que se vio el viernes pasado por Telefe, ella no apareció en ningún momento y tampoco se hizo alusión pese a que la última vez que se la mostró fue el miércoles pasado en el contexto de la pelea que tuvo con su hija. ¿Entonces qué pasó con Süreyya?

En el capítulo original 128, que es el que no se vio por Telefe, esta mujer se reconcilia con Süsen y se funden las dos en un abrazo. Eso se dio después de que ella decidió cortar su relación con Ömer tras enterarse que en un accidente de tránsito Süreyya atropelló, sin querer, a la madre de su novio, Süzan.

Captura ATV

La joven eligió el silencio y quedarse con ella al escuchar que se iba a entregar a la policía por lo que había pasado. "Me entregaré a la justicia para que puedas hacer las pases con Ömer. Lo hago por ti... por tu felicidad haría cualquier cosa", le dijo Süreyya a lo que la hija respondió entre lágrimas: "tu eres mi madre, no quiero que vayas a la cárcel. No está claro si tengo padre o no pero no tengo a más nadie ahora. ¡Mamá por favor no te vayas, no me dejes!".

Captura ATV

Tras esto, ambas consolidaron la relación de madre e hija pero el miedo de Süsen más adelante se convertiría en realidad. Es que en un contexto mafioso, en busca de un diamante negro, la secuestraron a ella y su madre terminó dando la vida para salvarla.

Captura ATV

El hecho de sangre se desencadenó en el forcejeo cuando Ömer y Akif intervinieron para sacarlas del peligro. Cuando uno de los mafiosos apuntó contra Ömer, la mujer se puso delante y la bala la atravesó. Al final, antes de morir, le confesó al joven Eren que había protagonizado el accidente con Suzan y le pidió perdón.

Captura ATV

"Te amo hija", fueron sus últimas palabras antes del triste final.