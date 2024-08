Ca7riel recibió amenazas de muerte luego de besar a Wanda: “Creo que querés estar muerto”

domingo, 18 de agosto de 2024 18:10

El cantante trapero Ca7riel utilizó sus redes sociales para hablar sobre las repercusiones de su show en el Movistar Arena del pasado viernes. Según comentó en un live que subió a Instagram, recibió amenazas de muerte tras besar a Wanda Nara.

“¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster", comenzó.

Luego, procedió a dar detalles de los mensajes que recibió: "Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debe ser alguien muy importante".

Acto seguido, contó cómo terminó la noche en la que el escenario explotó con la presencia de la empresaria y artista besándose en el escenario.

“Después terminamos en un after, como el mejor de los cumpleañitos, intercambiando caramelitos, ¿qué pasó ahí? Una confusión".

Este hecho lo llevó a desistir de subir otro material que tenía preparado para después del recital. "Iba a subir un montón de cosas y ahora no lo voy a hacer, porque me lo merezco. Y de paso, les mando una amenacita que me gustó, ¿amenaza de muerte? Dios”.

Por último, el cantante urbano compartió un mensaje que recibió de un usuario: “Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de p.... P.... madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, p.... madre”.