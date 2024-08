Lo que no se vio de Todo por mi hogar en Telefe: Süsen se arrepintió de casarse con Ömer

sábado, 17 de agosto de 2024 00:00

Sorpresivo. Así fue el final de Todo por mi hogar, para sus seguidores de Telefe. Es que este viernes, y casi de manera abrupta, el canal decidió poner punto final a la ficción turca, cuyo nombre original es Kardeslerim, y con esto se despidió de la pantalla chica en Argentina.

El canal sacó del aire siete capítulos originales completos y dio un salto temporal que dejó muchos huecos en el episodio final de la trama. Entre las escenas que se dejaron fuera hubo una que sacudió a los fans en otras partes del mundo: el momento en el que Süsen (Lizge Cömert) plantó a Ömer (Yigit Koçak) unos días antes de la boda.

El miércoles pasado, se vio por Telefe el momento en el que Ömer le propuso casamiento a Süsen. Fue en un momento de arrebato y dolor que atravesaba ella al saber que su madre Süreyya (Seyma Korkmaz) estaba de novia con Akif (Celil Nalçakan). Él, en un gesto de mucho amor, se arrodilló ante ella y le propuso casamiento.

En los capítulos posteriores a esto, se vivieron escenas de mucha alegría, amistad y amor, no sólo entre ambos sino en todos los jóvenes que los rodean en la trama. Es que llegó el momento del compromiso turco, un ritual que es muy común en la cultura de Turquía. Previo a ésta, ambos salieron juntos a comprar las alianzas y organizaron todo el evento con lujos de detalles. El lugar elegido para la ceremonia fue la casa de la misma Süsen donde se vivió un momento de mucha alegría, especialmente entre los jóvenes.

Sin embargo, el camino al casamiento no transcurriría en paz y fue precisamente ahí que se dio una situación que alejó a Süsen de Ömer. La chica descubrió que su propia madre, Süreyya, atropelló y mató a la mamá de Ömer, Suzan. Nuevamente ella sintió que estaba involucrada en una muerte que sacudía a Ömer y no podía casarse con este secreto. Más que nada porque amaba a su madre y no quería verla presa.

Cuando Ömer fue a la casa de Süsen para llevarle unas flores, ahí todo llegó a su fin. "Pensé mucho y no quiero casarme", lanzó la chica entre lágrimas confesándole que se iba a Polonia con su padre. "Lo pensé y no somos el uno para el otro. No quiero vivir una vida difícil", apuntó de forma tajante y cortando toda relación.

Sin embargo ella días después fue secuestrada y él, como un héroe, fue a su rescate y el amor se fortaleció. Ahí se produjo un quiebre en la historia que llevó finalmente a consolidar la relación y ya no dar vuelta atrás al deseo de casarse.